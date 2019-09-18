День важных переговоров сегодня на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме

Новых партнеров в нашей стране будут искать предприниматели из Индии, Японии и Словакии. В Беларуси уже действуют предприятия со словацким капиталом в области фармацевтики и биотехнологий. Сотрудничество с этой европейской страной поможет нам усилить присутствие на европейских рынках. Бизнес-делегациям покажут прежде всего выставку разработок для внедрения в производство. Большая часть из них реализована с помощью Государственной программы инновационного развития.



Каждый день форума наполнен круглыми столами, конференциями и семинарами. Мероприятие продлится до пятницы.