Депозит как инвестиционный мотор: как заставить деньги работать на себя и на страну

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Легендарный инвестор Уоррен Баффетт однажды сформулировал простое правило личных финансов: "Не сберегайте то, что осталось после трат, а тратьте то, что осталось после сбережения".

На практике многие поступают ровно наоборот: сначала закрывают текущие расходы, а то, что случайно осталось, откладывают дома в условную заначку, где покупательную способность денег постепенно съедает инфляция. Однако статистика показывает, что этот подход меняется на более рациональный. По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 млрд рублей. Причем свыше 70 % средств граждане размещают в национальной валюте.

Что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен? Подробности смотрите в проекте "ПроДеньги с Александром Егоровым".

Что такое банковские депозиты

Само слово "депозит" пришло к нам из латыни. Depositum буквально переводится как "вещь, отданная на хранение". В классическом римском праве это был строгий договор, когда гражданин отдавал запечатанный сундук с монетами доверенному лицу, и тот обязан был вернуть ровно те же самые монеты в целостности и сохранности. Использовать их хранитель не имел права под страхом уголовного наказания.

Но с падением Рима эта практика забылась более чем на тысячу лет. Настоящий сдвиг произошел в эпоху позднего Средневековья и Раннего Возрождения в торговых республиках Северной Италии. Первопроходцами стали влиятельные частные банкирские дома Флоренции, главным из которых была знаменитая династия Медичи. Они начали брать свободный капитал у богатых купцов и знати, пускать его в масштабную международную торговлю и выплачивать вкладчикам долю от прибыли.

Окончательную же форму современному депозиту придали лондонские ювелиры середины XVII века. Они обладали надежными каменными хранилищами с толстыми дверями и охраной. Купцы начали сдавать им на хранение тяжелые золотые слитки и монеты, получая взамен бумажные расписки. И вот тут сработала чистая математика. Ювелиры быстро заметили, вкладчики никогда не приходят за своим золотом одновременно. В каждый конкретный день за слитками возвращалось от силы 5-10 % клиентов. И тогда хранители золота сделали коммерческий шаг, они начали выдавать эти свободные монеты в долг под процент купцам и промышленникам. А чтобы привлечь как можно больше золота в свои сейфы, ювелиры стали делиться этой прибылью с вкладчиками, выплачивая им регулярный процент за пользование деньгами. Так сундук для хранения превратился в инвестиционный мотор.

Теперь давайте попробуем преломить исторический экскурс в простое объяснение того, в чем вообще заключается главная фундаментальная функция любого современного коммерческого банка. Представьте, что стране нужно построить крупный завод, проложить скоростную трассу или модернизировать деревообрабатывающий комбинат. Для этого требуются сотни миллионов рублей, здесь и сейчас. Ни одного обычного инженера, врача или агронома таких денег в кармане нет. Да и крупных частных инвесторов, готовых в одиночку рискнуть гигантским капиталом, не так много. И вот здесь на арену выходит банк. Его фундаментальная задача - собрать понемногу у очень многих. Банк аккумулирует свободные средства сотен тысяч и миллионов обычных людей. У кого-то на счете лежит тысяча рублей, у кого-то пять тысяч, у кого-то десять. По отдельности эти суммы не способны решить масштабную задачу. Вы не построите на них цех и не закупите современный карьерный самосвал. Но когда банк сводит миллионы этих небольших ручейков в одно русло, возникает колоссальный инвестиционный ресурс.

Банк выступает надежным финансовым мостом, он берет короткие и дробные сбережения множества вкладчиков, объединяет их в единый мощный кулак и трансформирует в долгосрочный целевой кредит для масштабных проектов. И здесь возникает вопрос: а как же облигации? Ведь предприятие может напрямую выпустить ценные бумаги и продать их или врачу, инженеру, агроному, или даже другому юридическому лицу. Да, это так, но в этом случае оценку рисков проекта должен осуществить каждый конкретный человек в отдельности. И никто не может гарантировать доходность такого вложения, и что предприятие-эмитент облигаций не обанкротится.

В случае же депозитов банк берет на себя все риски, оценивает платежеспособность заемщика, следит за возвратом долга, платит вкладчику гарантированный процент, а разницу оставляет себе за работу. Таким образом, депозит - это не просто способ спрятать деньги от инфляции. Это механизм, при котором даже скромные личные накопления каждого отдельного гражданина становятся реальной частью масштабного строительства и производства собственной страны.

Риски в западных странах

Но банки же тоже банкротятся. Что тогда? Многие десятилетия финансовые консультанты внушали нам миф, мол, на Западе банковская система - эталон надежности, швейцарские часы, а на развивающихся рынках все шатко. История - штука упрямая, и последние годы разбили этот миф в дребезги. Вспомним март 2023 года в США, когда буквально за двое суток терпел крах Silicon Valley Bank. 16-й по величине банк США с активами почти в 210 млрд долларов США. Следом ложится Signature Bank, затем швейцарский финансовый гигант со 160-летней историей Credit Suisse, который в панике за одни выходные регулятор принудительно продает другому банку UBS.

В чем была механика катастрофы? В классическом разрыве ликвидности, умноженном на цифровые технологии. Банки привлекли короткие вклады стартапов и корпораций, накупили на них длинные государственные облигации с низкой доходностью в эпоху нулевых ставок. А когда регуляторы резко взвинтили процентные ставки, стоимость этих бумаг на рынке обвалилась. Попытка банка срочно продать бумаги для выплаты клиентам привела к мгновенному бумажному убытку почти в 2 млрд долларов.

Начался первый в мировой истории полноценный цифровой набег на банк. Вкладчики не стояли в очередях к банкоматам или в кассы. Они через смартфоны за одни сутки подали заявки на вывод 42 млрд долларов. Система моментально захлебнулась.

А теперь посмотрим на закон и систему защиты вкладчиков на том же Западе. По закону, Федеральная корпорация страхования депозитов США страхует вклады строго в пределах 250 тыс. долларов на одного вкладчика в одном банке. В Евросоюзе лимит директивы 100 тыс. евро. Все, что выше этой планки, при стандартной процедуре банкротства, сгорает. Или годами разыскивается в общей очереди кредиторов, причем третьей очереди.

Да, в марте 2023 года американские власти испугались "эффекта домино" и пошли на беспрецедентный шаг - задействовали механизм системного риска и в ручном режиме гарантировали возврат всех денег клиентов Silicon Valley Bank, включая незастрахованные остатки. Но это было экстренное тушение пожара в порядке исключения, которое вызвало шквал споров о безответственности финансистов.

На этом фоне мы подошли к принципиально важной развилке. Как устроена эта система в нашей стране?

В Беларуси работают два фундаментальных правила, которые защищают и отдельного вкладчика, и экономику в целом. Первое правило - это стопроцентная государственная гарантия. Если в США или Европе закон защищает сбережения строго до определенной планки, то у нас действует специальный закон о гарантированном возмещении банковских вкладов физических лиц.

Факт Принципиальная разница заключается в том, что в Беларуси возврат вкладов гражданам гарантирован государством на все 100 %, без каких-либо лимитов по сумме и в рублях, и в валюте.

Для этого создано государственное агентство по гарантированному возмещению вкладов, куда банки регулярно отчисляют обязательные резервы.

Но есть и вторая сторона медали - устойчивость самой банковской системы. Вспомним ту самую механику краха банков США. Банк выдал длинные кредиты, а вкладчики внезапно пришли за своими короткими деньгами. В экономике это называют разрывом ликвидности. Если каждый может в любую секунду забрать все средства в один клик через смартфон, банковская система становится уязвимой перед любой эмоциональной волной паники.

Чтобы убрать этот системный риск, в 2015 году Декретом Президента №7 вклады в Беларуси разделили на два понятных типа: отзывные, когда деньги можно забрать в любой момент по первому требованию, но процентная ставка по ним скромнее, и безотзывные, когда средства размещаются на четко оговоренный срок без права досрочного снятия, но взамен банк платит вкладчику максимальный инвестиционный доход.

Логика здесь абсолютно прозрачна: за отказ от мгновенного доступа к деньгам вкладчик получает повышенную доходность, а банк получает надежный, предсказуемый ресурс, который можно спокойно направить на модернизацию промышленных гигантов. Сельское хозяйство или строительство жилья. И этот баланс сработал. Сегодня свыше 70 % срочных рублевых депозитов граждане держат именно на безотзывной основе на сроке от одного года. Система получила устойчивые длинные деньги, а люди - надежную доходность. Что не менее важно, именно в последние годы произошел существенный рост рублевых депозитов, которые с начала 2023 года выросли почти в три раза.

Депозит против инфляции

А теперь давайте от теории перейдем к конкретным цифрам в нашем кошельке. Внимательный зритель спросит: "процент процентом, а цены на полках в магазинах ведь тоже не стоят на месте. Не снизится ли покупательная способность депозитов?"

Главный закон сбережений - критически важно не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию, то есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6 %, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5 % годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6 % годовых чистого прироста капитала. При этом согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13 % в бюджет вы не отдаете, весь заработанный процент остается у вас.

А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5 % через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть. Вы вроде бы пересчитываете те же самые купюры, но на них можно купить уже на четверть меньше бензина, молока или квадратных метров жилья.

Что такое сбережение граждан для Беларуси? Это суверенный инвестиционный ресурс. Если в стране развита культура внутренних сбережений, государству и предприятиям не нужно идти за займами к международным финансовым фондам и соглашаться на политические ультиматумы внешних кредиторов. Деньги, которые белорус положил на депозит, превращаются в оборотные средства для закупки комплектующих на БЕЛАЗ, в кредиты для строительства новых производств и в ипотеку. Это замкнутый созидательный цикл. Хозяином в нашем финансовом доме становится белорусский народ.

Давайте сведем все сказанное к четкому алгоритму. Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами?

Во-первых, примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получив доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю, не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережения.

Во-вторых, формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины: оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа, а основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога.

В-третьих, используйте силу сложного процента. Выбирайте предложения с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу.

В-четвертых, используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65 % всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать.

В-пятых, соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят назвать код из СМС. Самое безопасное место для сбережений - это ваш личный депозитный счет.

Подводя итог, хочется сказать главное. Макроэкономическая статистика фиксирует важнейший структурный сдвиг - уверенную девалютизацию сбережений. Тот факт, что сегодня 86 % всех счетов белорусов открыты именно в национальной валюте, говорит о многом. Это объективный маркер доверия граждан к финансовой системе своего государства. Но за этими сухими макроэкономическими цифрами кроется нечто глубоко личное. Доверие к экономике страны всегда начинается с уважения к собственному труду, ведь, по сути, деньги - это не просто купюры или нули на банковском счете, это материальный эквивалент вашего невосполнимого времени, ваших нервов, усилий и таланта. И относиться к этой части своей жизни нужно соответственно - прагматично и бережно.

Держать сбережения без движения дома, значит, молча соглашаться с тем, что ценность вашего же труда тает каждый месяц. Банковский депозит не сделает вас миллионером за один день, но он решает две другие, куда более важные задачи: защищает заработанное от инфляции и дает вам твердую почву под ногами.

Финансовая устойчивость начинается не с огромных зарплат и не со спекуляций, а с простой бытовой дисциплины, с умения управлять своими деньгами с холодной головой, не поддаваясь эмоциям и заставлять капитал работать на себя и на экономику своей страны.