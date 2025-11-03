Депутат Ольга Жук: В Беларуси инфляция в 2026 году не должна превысить 7 %

Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Безусловно, сохранятся те мероприятия, которые реализовывались по ограничению инфляции. В соответствии с нормами указа, инфляция в следующем году не превысит 7 %. Также указом определены значения таких важнейших показателей, как рост экспорта товаров и услуг, рост инвестиций в основной капитал. Также утверждены нормы о том, что в течение двух месяцев будет разработан план социально-экономического развития на 2026 год, утвержден правительством, и уже этим планом будут определены конкретные мероприятия по достижению поставленных целей и обеспечению эффективного развития нашей экономики".