Депутат Ольга Жук: В Беларуси инфляция в 2026 году не должна превысить 7 %
Обеспечение стратегических показателей будет реализовано принятием подзаконных актов законодательства, а также корректировкой действующих программных документов. Соответствующие указы Президента прокомментировали "Первому информационному" в Палате представителей.
Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Безусловно, сохранятся те мероприятия, которые реализовывались по ограничению инфляции. В соответствии с нормами указа, инфляция в следующем году не превысит 7 %. Также указом определены значения таких важнейших показателей, как рост экспорта товаров и услуг, рост инвестиций в основной капитал. Также утверждены нормы о том, что в течение двух месяцев будет разработан план социально-экономического развития на 2026 год, утвержден правительством, и уже этим планом будут определены конкретные мероприятия по достижению поставленных целей и обеспечению эффективного развития нашей экономики".
Депутат подчеркнула, что практика последних лет показывает, что в Беларуси реализуется целый комплекс мероприятий, которые позволяют успешно укладываться в те прогнозные параметры, что установлены главой государства.
Ключевая задача белорусских парламентариев на ближайшее время - рассмотрение бюджетно-налогового пакета. Документы были обсуждены на совещании у главы государства. Внесены в Палату представителей законопроекты о республиканском бюджете на 2026 год и об изменении законов по вопросам налогообложения, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.