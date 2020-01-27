Еще один шаг к общему евразийскому рынку электроэнергии! Депутаты готовят поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе. Они касаются создания единых для стран "пятерки" правил торговли электроэнергией. Напомним, общий рынок должен был стартовать летом прошлого года. Но запуск отложили до создания в 2025 году единого рынка газа (основного сырья в производстве электроэнергии). Это важное условие обеспечения справедливой конкуренции производителей стран "пятерки". За это время планируется сблизить национальные законодательства - пока энергосистемы стран - участников ЕАЭС развиваются по разным моделям.



