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Депутаты готовят поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе

Еще один шаг к общему евразийскому рынку электроэнергии! Депутаты готовят поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе. Они касаются создания единых для стран "пятерки" правил торговли электроэнергией. Напомним, общий рынок должен был стартовать летом прошлого года. Но запуск отложили до создания в 2025 году единого рынка газа (основного сырья в производстве электроэнергии). Это важное условие обеспечения справедливой конкуренции производителей стран "пятерки". За это время планируется сблизить национальные законодательства - пока энергосистемы стран - участников ЕАЭС развиваются по разным моделям.

Общий рынок электроэнергии - один из самых масштабных интеграционных проектов Союза

Его реализация обеспечит равный доступ к торговле электроэнергией всем продавцам и покупателям из ЕАЭС. Это залог самых выгодных цен и условий для партнеров по Евразийскому союзу. Белорусские депутаты планируют ратифицировать документ на весенней сессии.

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