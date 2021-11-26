3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Депутаты подключились к мониторингу цен в магазинах Гродно и Бреста
Факты завышения цен на социально значимые товары установлены в 44 торговых объектах Гродненской области. Совместный мониторинг (по поручению главы государства) проводят представители Комитета госконтроля и депутаты парламента. Как показывает практика, большинство нарушений выявлено в так называемых магазинах шаговой доступности. Причем в отдельных торговых объектах цены на социально значимые товары были сформированы со значительным превышением максимально допустимого уровня торговой надбавки.
Мониторинг цен в Бресте
Сегодня проверка прошла в одной из крупных торговых сетей в Бресте. Мониторинг показал: по сравнению с прошлым месяцем социально значимые товары здесь не подорожали, а на некоторые позиции, такие, как сахар-песок, растительное масло, яйца, некоторые виды детского питания, цены даже снизились. Напомним, по постановлению правительства, ежемесячный рост стоимости социально значимых товаров не должен превышать 0,2 %.
Президент
Все
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов