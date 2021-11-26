Депутаты подключились к мониторингу цен в магазинах Гродно и Бреста

Факты завышения цен на социально значимые товары установлены в 44 торговых объектах Гродненской области. Совместный мониторинг (по поручению главы государства) проводят представители Комитета госконтроля и депутаты парламента. Как показывает практика, большинство нарушений выявлено в так называемых магазинах шаговой доступности. Причем в отдельных торговых объектах цены на социально значимые товары были сформированы со значительным превышением максимально допустимого уровня торговой надбавки.

Сегодня проверка прошла в одной из крупных торговых сетей в Бресте. Мониторинг показал: по сравнению с прошлым месяцем социально значимые товары здесь не подорожали, а на некоторые позиции, такие, как сахар-песок, растительное масло, яйца, некоторые виды детского питания, цены даже снизились. Напомним, по постановлению правительства, ежемесячный рост стоимости социально значимых товаров не должен превышать 0,2 %.