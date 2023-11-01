Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете фонда соцзащиты населения на 2024 год

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2024 год", передает БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Он разработан в соответствии со ст.21 Бюджетного кодекса и подготовлен с учетом тенденций исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь текущего года, а также на основании прогнозных макроэкономических показателей развития республики в следующем году.

Данный законопроект определяет источники формирования доходов бюджета фонда, их объем и направления использования средств фонда, устанавливает порядок исполнения бюджета фонда. Доходы бюджета фонда рассчитаны в сумме Br28,2 млрд. Основную долю в структуре взносов на государственное социальное страхование составляют обязательные страховые взносы работодателей и работающих граждан.

Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме Br27,8 млрд. Основная часть расходов бюджета фонда - Br22 млрд - направляется на финансирование пенсионного обеспечения.

В целом бюджет фонда на 2024 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме Br457,1 млн.