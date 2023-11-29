Депутаты приняли во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2024 год

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2024 год", сообщает БЕЛТА.

Бюджетная политика в 2024 году будет направлена на решение таких задач, как обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита бюджета, сохранение социальной ориентированности расходов, в том числе за счет реализации мер, направленных на повышение качества жизни населения, благосостояния работников бюджетной сферы, поддержку многодетных семей.

Предусмотрена концентрация бюджетных средств на направлениях, обеспечивающих достижение стратегических целей социально-экономического развития страны, обеспечение всех обязательств по погашению государственного долга с учетом ранее выработанных механизмов по взаимодействию с недружественными странами.

Проект закона направлялся для рассмотрения в постоянные комиссии Палаты представителей и главное правовое управление Секретариата Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также обсуждался на расширенном заседании Постоянной комиссии и на встрече с премьер-министром и членами правительства.