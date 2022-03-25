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Депутаты приняли законопроект о платежных системах и услугах в Беларуси

Для увеличения доли использования белорусского рубля важно создать привлекательные условия для населения, заявил 25 марта заместитель председателя Национального банка Дмитрий Калечиц, представляя в Овальном зале законопроект о платежных системах и услугах. Депутаты приняли его в двух чтениях. Документ позволит минимизировать последствия санкционных ограничений и создаст условия для интеграции с платежными системами стран Евразийского экономического союза.

Насыщенная повестка

В сегодняшней повестке Палаты представителей пять вопросов. Депутаты приняли законопроекты о трубопроводном транспорте и архивном деле, а также ратифицировали два международных соглашения.

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