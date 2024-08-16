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Деревянное домостроение: торговые площадки "Лесной домик" с начала 2024 года заработали свыше 11,5 млн рублей

Площадки "Лесной домик", предлагающие населению деревянные дома, принесли организациям отрасли более 11 с половиной миллионов рублей. Это практически вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в Минлесхозе. Июль стал самым прибыльным месяцем с начала года: учреждения отрасли заработали на этих торговых объектах более 2 миллионов рублей. В лидерах по объемам продаж - торговые площадки в Могилеве, Гомеле и Дзержинске.

В целом по стране работает 16 торговых площадок "Лесной домик". Еще один, 17-й по счету торговый объект, в тестовом режиме начал работать вблизи Полоцка. Его официальное открытие ожидается во второй половине месяца.

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