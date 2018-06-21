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Десятый раунд неформальных диалогов стран "Восточного партнерства" открывается в Минске
Десятый раунд неформальных диалогов стран "Восточного партнерства" в эти минуты открывается в Минске.
Эти кадры мы получаем в прямом эфире из "Президент-отеля". В эти минуты на дипломатической площадке проходит церемония фотографирования участников. Форум инициативы Евросоюза включает встречи министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий Азербайджана, Армении и Беларуси, а также Молдовы, Грузии и Украины. Нашу страну представляют глава МИД Владимир Макей и министр связи и информатизации Сергей Попков. Со стороны ЕС во встрече участвует Комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, а также еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль и заместитель генсека Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр. Главная тема диалогов - ситуация в регионе и развитие "Восточного партнерства".
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