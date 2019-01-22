Детали промышленной кооперации Беларуси и Азербайджана обсудили в правительстве

Вице-премьер Михаил Русый встретился с главой исполнительной власти города Гянджи и топ-менеджерами Гянджинского автозавода. Это флагман машиностроения Азербайджана, а город - один из экономических центров страны. На встрече в Минске речь шла о создании совместных производств комбайнов и электробусов в Азербайджане. Техника должна отличаться качеством и ценой и хорошо продаваться. Для этого планируется создать целую систему сбыта. Автопром двух стран уже демонстрирует успешный пример сотрудничества. В Гяндже собрано более 10 тысяч белорусских тракторов. Есть идеи и в сфере пищевой промышленности. Беларусь и Азербайджан рассмотрят варианты создания совместных молочных комбинатов.