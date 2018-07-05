Дипломат Игорь Петришенко о достижениях Беларуси в экономике, торговле и связях с братской Россией

С особым интересом и чувством солидарности за праздничными мероприятиями в Беларуси следили наши соседи - россияне. В торжественном параде приняли участие военнослужащие из России. В строю прошли 175 десантников. Украшением праздника стала и авиация Западного военного округа. От ВКС России участвовали истребители Су-30, Су-34 и ударные вертолеты Ка-52.

В день нашего праздника телеканал "Россия 24" транслировал интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Российской Федерации Игорем Петришенко. Говорили о достижениях в экономике, торговле, туристической сфере, а также о многочисленных связях с братской Россией.