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Дискуссия-интервью об инвестициях и объемах их поступления в Беларусь
Теперь об экономике и о ее важной составляющей - инвестициях и объемах их поступления в Беларусь. Уникальность геополитических условий, в которых находится наша страна, признается как будто всеми: с одной стороны - премиальный рынок Евросоюза, с другой - 180 млн потребителей Евразийского экономического союза. Добавим приличное качество подготовки белорусских специалистов и перезагрузку делового климата.
Впрошлом году Беларусьпривлекла почти 11 млрд долларов иностранных инвестиций
Кажется, вот они, все условия. Тогда почему Беларусь не избалована зарубежным капиталом?Кто-то скажет: надо время, картина только начинает выправляться. Но есть ли у Беларуси это время?
Замечание чиновникам на самом высоком уровне. Исключить волокиту и бюрократизм в работе с инвесторами. Дело пошло: в прошлом году в страну было привлечено почти 11 млрд долларов иностранных инвестиций. Прямых иностранных инвестиций в них - 8,5 млрд. На чистой основе - 1,6 млрд долларов. Такую же цифру в 1,6 млрд заложили в прогноз на этот год. И за первое полугодие 2019-го в Беларусь уже поступило больше одного миллиарда долларов.
Особую роль приобретают инвестиции бездолговые
В условиях сокращения внутренних ресурсов, необходимости выплачивать внешние заимствования особую роль приобретают именно такие инвестиции - бездолговые. В этот миллиард не войдет задолженность прямому инвестору за товары, работы и услуги! Для технологического обновления и модернизации производственного потенциала страны, создания высокопроизводительных рабочих мест - самые эффективные деньги.
Впрочем, чтобы нарастить приток таких инвестиций, важны не только преференции, говорят эксперты, а качество диалога. На Национальном правовом портале размещен проект Указа Президента "О Совете по иностранным инвестициям". Согласно его положениям, предполагается повысить статус и эффективность работы Совета по иностранным инвестициям, наделив его функцией постоянно действующей платформы при Президенте.
Станет ли это импульсом для того, чтобы сделать диалог правительства с инвестиционным бизнес-сообществом регулярным, прозрачным и главное - эффективным, наш коллега Андрей Лаптенок спросил у тех, кто отвечает за приход зарубежного капитала в Беларусь.
В студии "Главного эфира":
Павел Лащенко,управляющий партнер EYпо Беларуси;
Ольга Щербина,глава представительства международной финансовой корпорации в Беларуси;
Александр Денисов, - генеральный директор иностранного предприятия.
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