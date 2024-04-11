Дизель-троллейвоз, электромашина грузоподъемностью 120 т и газовый самосвал - на БелАЗе представили инновационную технику

В Жодино 11 апреля презентовали сразу несколько инновационных карьерных самосвалов. Так, главным хитмейкером стала электромашина грузоподъемностью 120 тон. Это совместный проект Союзного государства Беларуси и России. Аккумулятор мощностью 1500 киловатт создают специалисты Росатома. Такой электротранспорт может работать на одной зарядке до 8 часов. Кроме того гостям (а это более 160 человек из стран СНГ и Азии) продемонстрировали и 130-тонный газовый самосвал. Особый интерес представляет и гибридный - на водороде. Посмотреть и оценить машины, которые собирают в Жодино, приехало много представителей горной промышленности России.