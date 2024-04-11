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Дизель-троллейвоз, электромашина грузоподъемностью 120 т и газовый самосвал - на БелАЗе представили инновационную технику
В Жодино 11 апреля презентовали сразу несколько инновационных карьерных самосвалов. Так, главным хитмейкером стала электромашина грузоподъемностью 120 тон. Это совместный проект Союзного государства Беларуси и России. Аккумулятор мощностью 1500 киловатт создают специалисты Росатома. Такой электротранспорт может работать на одной зарядке до 8 часов. Кроме того гостям (а это более 160 человек из стран СНГ и Азии) продемонстрировали и 130-тонный газовый самосвал. Особый интерес представляет и гибридный - на водороде. Посмотреть и оценить машины, которые собирают в Жодино, приехало много представителей горной промышленности России.
Сегодня же гостям показали и такое ноу-хау БелАЗа, как дизель-троллейвоз. Машины такого рода также экологически чистые. Они прошли испытания в карьерах России, сейчас на предприятииготовятся к их серийномупроизводству.
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