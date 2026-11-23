Предприятия концерна "Белгоспищепром" не стоят на месте, постоянно развиваются и проводят модернизацию. Как сегодня современные технологии помогают пищевой отрасли, рассказал зампредседателя концерна "Белгоспищепрома" Игорь Груцо в "Актуальном интервью".

Современная пищевая индустрия представляет собой роботизированное производство. Для предприятий это означает экономический эффект и повышение производительности труда, а для потребителей - возможность получить уникальные сочетания вкусов, которые ранее были недоступны в силу ограничений оборудования.

"Кроме того, постоянно повышается наукоемкость продукции. Сейчас модно не просто получить гастрономическое удовольствие от употребления продуктов. Важно, чтобы они были максимально направлены на здоровый образ жизни. Мы добавляем витамины, коллаген, пребиотики. Люди много внимания уделяют содержанию жиров, углеводов, белка. Каждый хочет продукт, употребив который, получить норму нужных веществ для организма", - отметил гость интервью.

Игорь Груцо

Белорусскую продукцию знают в 115 странах. В экспортном географическом портфеле "Белгоспищепрома" находится 55 стран. В определенный период Беларусь присутствовала практически на 70 рынках, и руководство концерна надеется на скорое возвращение к этому уровню. А пока происходит диверсификация. Если раньше европейский рынок играл более важную роль, то теперь белорусское государство переориентировалось в сторону азиатского рынка. Беларусь точно не прогадала в этом, потому что нашла для себя значительный потенциал.

В Беларуси плавно переходят к подведению итогов 2026 года, и концерну можно гордиться своими результатами.

"В 2026 году у нас была приятная дилемма, куда лучше продавать - на внутренний рынок или на внешний. Внутренний рынок для нас всегда является прерогативой для обеспечения продовольственной безопасности страны, поэтому при прочих равных всегда отдается преимущество внутреннему рынку. Но спрос, складывающийся на внешних рынках, дает задуматься об увеличении мощностей и улучшении своей инвестиционной программы. По предприятиям концерна в 2026 году ожидается экспорт в районе 114 %, в том числе в страны дальней дуги - более 120 %. В Российскую Федерацию и иные страны СНГ фиксируется двузначный прирост показателя экспорта товаров", - рассказал Игорь Груцо.

Главное фото: pexels.com