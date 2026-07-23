Для развития бизнеса в регионах в Беларуси запустили кредитную программу "Новые продукты"

У белорусского бизнеса появился новый инструмент для развития в регионах - стартовала кредитная программа "Новые продукты" под брендом "Региональная инициатива".

Ставка делается на проекты, которые помогут расширить ассортимент отечественной продукции по двум направлениям. В мясной отрасли поддержку получат производства кормов, специализированного и лечебно-профилактического питания. В молочной - выпуск сыров, сгущенной молочной продукции и детского питания по международным стандартам.

Кредит доступен на сумму до 150 млн рублей под 6,5 % годовых в первые 7 лет, общий срок - до 15 лет. Ожидается, что программа позволит не только запускать новые производства, но и укрепит позиции белорусской продукции на внешних рынках.