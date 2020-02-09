Для запуска завода в Добруше не хватило $83 млн. Каким будет вердикт Президента

Искусство играть в одной команде, так же, как и считать и делать деньги - то, чему надо учиться всегда. Тем более в государственных масштабах. Уже не первый год наша страна держит курс на импортозамещение. Беларусь экономит миллионы долларов, производя свои лекарства, автомобили, запчасти. Мы самодостаточны в производстве продуктов питания. Сегодня этот список можно долго продолжать. Хотя и сфер, где зарубежная продукция доминирует, все еще немало. Мы все это видим, когда ищем товары в крупных магазинах или на рынке. К слову, на сайтах профильных ведомств размещен перечень новой импортозамещающей продукции, в которой в первую очередь нуждается страна. То есть существует своего рода шпаргалка для инвесторов, во что вложиться.





Может ли Беларусь полностью отказаться от импорта?

Это очень сложно и не всегда экономически целесообразно.

Хотя, как правило, покупая тот или иной товар и глядя на страну производства, наши люди частенько пожимают плечами: мол, неужели у нас сделать нельзя.

Не все так просто. Иногда проще закупить, чем строить завод и производить самим - например, когда окупаемости проекта не дождаться и в долгосрочной перспективе. Но зачастую решение создать свое, белорусское, действительно оправдано. Инновационные производства не просто экономят валюту для страны, они ее зарабатывают, выходя на внешние рынки. В общем, важно взвесить все за и против.

В Добруше 8 лет назад внимательно просчитали все затраты, усилия, риски прежде чем начали строительство нового комплекса на бумажной фабрике. Вроде все предусмотрели, кроме одного. Инвестор подвел. Но от этого никто не застрахован. И предвидеть такое тоже практически невозможно. Для завершения проекта не хватает 83 млн долларов. Сумма немалая, без решения на высшем уровне не обойтись.

Чтобы огласить свой вердикт, какое же будущее ждет законсервированный объект, туда приехал Глава государства. Такие важные для страны решения вслепую точно не принимаются. Так чем завершилась рабочая поездка Президента в Гомельскую область?

Вероника Бута

продолжит.

Еще буквально десять лет назад никто и не предполагал, что эти отходы производства вскоре будут приносить хорошие деньги и станут сырьем для инновационного предприятия. Сыворотку (побочный продукт молокозаводов) сливали в канализацию, в лучшем случае отправляли на корм скоту, одновременно только во Франции закупая до тысячи тонн сырья в месяц.

С недавних пор на новом заводе в Щучине на основе уже своего "молочного мусора" (который, к слову, скупают по всей стране) делают специальные концентраты для йогуртов, плавленых сыров, каш и даже конфет. Это незаменимый ингредиент в пищевой и кормовой промышленности.

Елена Шишко, лаборант предприятия по переработке молочной сыворотки:

"Сейчас мы находимся в приемной лаборатории, где поступает сырье. Здесь мы исследуем сырье на его качество. И только после тщательной проверки на дорогостоящем оборудовании наше сырье поступает в цех для переработки".



Весь процесс производства здесь автономный. Вмешательство человека полностью исключено. Более того, поступившее сырье после закачки в танкеры и до выхода конечного продукта вообще не соприкасается с воздухом. Рецептура уникальна, потому ее держат в секрете.

Наталья Куц, замдиректора по качеству предприятия по переработке молочной сыворотки:

"Наши технологи собственными силами разработали уникальные рецептуры, в которые порой входит до 15 сложных ингредиентов. И только правильное их использование, применение, позволило нам сделать довольно качественный, безопасный и что самое главное - уникальный продукт".

Сегодня это крупнейший в Беларуси, да и в странах Восточной Европы производитель инновационного концентрата. Построено, что называется, в чистом поле с нуля. Предприятию понадобилось всего 2 года, чтобы громко заявить о себе не только на внутреннем рынке, а найти своего потребителя и за рубежом. Это валюта как для страны, так и для области. В ближайших планах - дооснастить линии и начать производство мягких сыров.

Анатолий Белявский, директор предприятия по переработке молочной сыворотки:

"Сегмент потребления сыворотно-жировых концентратов в Республике Беларусь закрыт на 100 %. И мы обратили внимание на то, что оставаться только в стране мы не можем. Поэтому на сегодняшний момент продукция данного предприятия реализуется уже в 26 странах мира. Совершенно различные отрасли: и Китай, и Тайвань, и Япония, Арабские Эмираты и Оман".

В этой новой экономике фокус на человека. Почти две сотни высокопроизводительных рабочих мест, одна из самых высоких зарплат в регионе, достойный соцпакет. То, что удалось сделать щучинскому предприятию, специалисты называют не иначе как экономическим и технологическим чудом. Молодая компания вдохнула жизнь в регион. На такое же чудо рассчитывают уже несколько лет и жители Добруша.

Местная бумажная фабрика - одно из старейших предприятий отрасли. "Герой труда" в прямом смысле героически дает работу практически тысяче сотрудников. В этом году отметит 150-летие. Конечно, нужно идти в ногу со временем. А потому восемь лет назад здесь начали строить завод по производству мелованного и немелованного трехслойного картона. Продукт инновационный. Да и на территории бывшего Союза не производится. Перспективно? Еще бы. Во-первых, страна ежегодно тратит порядка 100 млн долларов на покупку этого товара за рубежом. Но можем не просто прилично сэкономить, а еще и прилично заработать.

Ромас Радевич, директор филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои":

"Договоры о предварительных намерениях заключены. В данный момент все звонят, интересуются, когда уже начнем работать. Потенциальные рынки - бывший СССР и Китай. Потребление данного картона растет ежегодно. Подписаны контракты о предварительных намерениях на весь годовой объем, а это $200 млн в год. Можно посчитать упущенную выгоду".

Почему упущенную? Завод готов примерно на 95 %, однако проект пришлось заморозить. Не повезло с инвестором. Подрядчики сорвали все сроки, контракт расторгли. В итоге для запуска завода не хватило $83 млн.

Решить судьбу комплекса в начале недели приехал Глава государства.

Рабочая поездка в Добруш не стала ни для кого неожиданностью. Это логическое продолжение президентского маршрута по проблемным инвестпроектам, анонсированным еще в декабре. Неделю назад встречались в Шклове - с бумажным заводом разобрались. Надежда появилась и на добрушском предприятии. На очереди Светлогорский ЦКК. Два последних, к слову,- дело рук китайских инвесторов. Надежными партнерами в этих проектах они себя, увы, не зарекомендовали.

Александр Лукашенко вникает в технологический процесс амбициозного проекта. Мелованный картон пользуется большой популярностью. Спрос огромный у кондитерки, фармакологии, бьюти-индустрии. То, что на нем печатают, - это по сути лицо товара. И получается: продукт изнутри наш, а вот обложка чужая. Президент повторяет золотое правило: двигаться в направлении импортозамещения.

И чуть позже местному журналисту Александр Лукашенко скажет: о судьбе предприятия жителям Добруша можно не волноваться. Заводу быть, причем очень скоро. К слову, запуск производства - это плюс около 200 новых рабочих мест.

Добруш еще часто называют фарфоровым городком благодаря единственному в республике производству фарфоровой посуды.

И вполне логично, что Александр Лукашенко, будучи здесь, обязательно заглянет и на это предприятие. Незапланированная остановка, но после командировки в Шклов весь регион был в режиме ожидания. И не зря.