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Дмитрий Харитончик рассказал, как планирует налаживать работу на новой должности гендиректора на "Атланте"

"Атлант". Эту марку знает каждый белорус и все постсоветское пространство. Холодильник "Атлант" был, есть и будет в наших домах. Причем служит он не один десяток лет, порой и дизайн устарел, но охлаждает без сбоев. Белорусский производитель свою марку держит уже почти 65 лет. А покупатель тестирует ежедневно.

Дмитрий Харитончик как раз на этой неделе вошел на "Атлант" как гендиректор. Ранее он отвечал за внешние продажи всего Минпрома в кресле замминистра. Сейчас главным называет обеспечение ритмичной работы предприятия, разработку новой продукции и достойную зарплату для работников. Так с чего же он начнет на новом месте.

Самое главное - познакомиться с коллективом. Нужно понять, кто и на каких ключевых должностях находится, какие задачи решает. Ну, и самое главное - быстро получить необходимую информацию для возможности принятия решений. Очень важно сейчас оперативно принять необходимые меры в части активизации продаж, недостающий объем нужно наверстывать. Делать это будет сложно, но это задача номер один.
Дмитрий Харитончик, гендиректор ЗАО "Атлант" - директор Минского завода холодильников

"Атлант" долгое время был монополистом на внутреннем рынке и лидером продаж на соседних. Но сегодня соперничество растет, приходится воевать за своего покупателя с производителями из России, Узбекистана и не только. Поэтому важно наполнять заказами портфель, чтобы склад не тянул показатели вниз.

"Склад, с одной стороны, - замороженные оборотные средства для предприятия, но с другой стороны - возможность быстро нарастить объемы в случае такой необходимости. Для "Атланта" характерно то, что есть сезонность. Она ярко выражена, поэтому склад нам просто необходим. Вопрос именно в том, насколько он велик. Пока лично я не оцениваю склад "Атланта" как катастрофу", - рассказал Дмитрий Харитончик.

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