Дни Гродненской области открылись на ВДНХ в Москве

Наверное, благодаря во многом сложностям, которые у нас возникли на западном векторе, мы начали более активно искать новые рынки сбыта, диверсифицировать свои поставки. Мы нарастили свои поставки в Россию. Но что еще более для нас важно - это новый тренд последнего времени. Мы вместе с российскими компаниями начали выступать на рынках третьих стран. Пока это первые росточки, не буду пока говорить, но это хорошее взаимодействие, поскольку мы вместе подвергаемся санкционному давлению. Кто первый протоптал тропинку на рынки дальней дуги, где нас ждут, помогать это делать и партнерам из РФ и РБ. Вот такая кооперация - это тренд последнего времени, который мне очень нравится.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома