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Дни Гродненской области открылись на ВДНХ в Москве
Взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, спорте, туризме и молодежной политике - Гродненская область подписала несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами. Потенциал Гродненщина демонстрирует в эти дни на ВДНХ в Москве. Область граничит с Литвой и Польшей, и, несмотря на их недружественное поведение по отношению к нашей стране, мы всегда остаемся открытыми. Дни Гродненской области открывают новые возможности союзного сотрудничества.
Наверное, благодаря во многом сложностям, которые у нас возникли на западном векторе, мы начали более активно искать новые рынки сбыта, диверсифицировать свои поставки. Мы нарастили свои поставки в Россию. Но что еще более для нас важно - это новый тренд последнего времени. Мы вместе с российскими компаниями начали выступать на рынках третьих стран. Пока это первые росточки, не буду пока говорить, но это хорошее взаимодействие, поскольку мы вместе подвергаемся санкционному давлению. Кто первый протоптал тропинку на рынки дальней дуги, где нас ждут, помогать это делать и партнерам из РФ и РБ. Вот такая кооперация - это тренд последнего времени, который мне очень нравится.
В белорусском павильоне на ВДНХ - сложная техника разрисовки пасхальных яиц и плетения корзин из лозы. Также эксклюзивные изделия знаменитого и единственного в Беларуси стеклозавода "Неман". Кроме того, россиянам, у которых сегодня наша страна входит в топ стран для отдыха, интересно узнать об истории Августовского канала.
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