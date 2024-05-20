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Дни Минской области открылись в Москве на ВДНХ
Сегодня в белорусском павильоне на ВДНХ торжественно открылись Дни Минской области, которая сотрудничает с 37 российскими регионами. В прошлом году взаимный товарооборот составил почти 9 млн долларов. Область известна своим промышленным потенциалом - создают знаменитые "БЕЛАЗы". Главный рынок поставок - Россия. Совместно создаем инновационную карьерную технику для рынка ЕАЭС. Это самосвалы, работающие на альтернативных источниках энергии, а так же БЕЛАЗы-беспилотники.
В Минской области находится Китайско-Белорусский индустриальный парк. В "Великом камне" базируются более 130 резидентов из 14 стран.
Минскую область хвалить просто. Они лидеры и по уровню экспорта в различных отношениях, и по количеству подписанных межрегиональных договоров с российскими регионами, и по широкой представленности в плане торговых отношений. Более 80 российских регионов так или иначе торгуют с минчанами. Они набрали хороший темп, и та цифра в 40 соглашений, которую они хотят в ближайшее время достигнуть, в том числе используя площадку Форума регионов Беларуси и России. Похвально, мы поддерживаем такие усилия и зачастую ставим их в пример.
Минская область богата и своими историческими местами, которые будут интересны туристам. Это Несвижский замок, внесенный во всемирное наследие ЮНЕСКО. Комплекс "Дудутки", который знакомит гостей с национальной культурой белорусов. Сакральное место для нашей страны - мемориальный комплекс "Хатынь". Попадая туда, ты понимаешь, насколько важно сохранять историю Великой Отечественной войны и не допустить, чтобы подобное повторилось.
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