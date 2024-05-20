Дни Минской области открылись в Москве на ВДНХ

Минскую область хвалить просто. Они лидеры и по уровню экспорта в различных отношениях, и по количеству подписанных межрегиональных договоров с российскими регионами, и по широкой представленности в плане торговых отношений. Более 80 российских регионов так или иначе торгуют с минчанами. Они набрали хороший темп, и та цифра в 40 соглашений, которую они хотят в ближайшее время достигнуть, в том числе используя площадку Форума регионов Беларуси и России. Похвально, мы поддерживаем такие усилия и зачастую ставим их в пример.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России