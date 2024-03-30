Дни Могилевской области стартовали на ВДНХ в Москве. На что сделали ставку?

В белорусском павильоне на ВДНХ стартовали дни Могилевской области. Это уже 4-й регион Беларуси, который открывает россиянам свои возможности. В этот раз ставку сделали на промышленность.

Где производят самые большие шины для карьерных самосвалов? И почему мини-трактор "Беларус" так популярен на российском рынке? Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Дни Могилевской области стартовали на ВДНХ

Путешествие в Могилевскую область начинается с интерактивной арки мемориала "Буйничское поле". Именно в этих местах летом 1941 года шла героическая оборона Могилева, которая длилась 23 дня.

На Буйничском поле Константин Симонов, военный корреспондент, увидел будущую победу. Он написал заметку в газету, которую назвал "Горячий день". Это был самый важный бой, во время которого было подбито на поле боя 39 немецких танков. Александра Буракова, замдиректора Могилевского областного краеведческого музея им. Е. Р. Романова

Производство белорусско-российских лифтов

Сегодня Могилевская область - это промышленный регион. Специализируется на нефтехимии, деревообработке, строительных технологиях, машиностроении. Знаменитые могилевские лифты хорошо известны и в России. Несколько лет назад организовали совместную компанию, которая производит союзный продукт.

Это более 30 моделей - отгрузовых и пассажирских до больничных и офисных. С уходом западных конкурентов с российского рынка производство увеличилось на 40 %. И сейчас модели белорусско-российского производства поставляют в 22 региона России.





Если в презентации экспозиций предыдущих областей мы делали упор на историческую и культурную составляющую, то здесь мы решили сделать упор на промышленную кооперацию. И сегодня здесь, в белорусском павильоне, мы можем увидеть ведущую продукцию могилевских предприятий, таких как "Могилевлифтмаш". В центральной части павильона располагается прекрасный лифт, который уже в первый день экспозиции полюбился всем гостям города Москвы. Дарья Шманай, советник-посланник посольства Беларуси в России

Мини-трактор "Беларус" - популярная модель для российского рынка

Могилевская область известна во всем мире уникальным производством шин для карьерных самосвалов. Именно они везут наши многотонные БЕЛАЗы по угольным карьерам Кузбасса. И, конечно, Бобруйский тракторный завод знаменит своими малогабаритными моделями.





Про такие мини-тракторы говорят "маленький да удаленький". Машина универсальная, которая благодаря своему размеру работает не только в полях, но и на городских улицах и скверах. Убирает мусор и снег, подметает и косит траву. Очень популярна на российском рынке. Сегодня более 380 таких моделей работают в Санкт-Петербурге.

Межрегиональное сотрудничество

Особый акцент выставки на межрегиональное сотрудничество. Сегодня Могилевская область плотно работает с 27 российскими регионами. Самые близкие - это Смоленск и Брянск, дальние - Приморский и Хабаровский край Дальнего Востока.

Только Могилевская область более 60 % всей произведенной продукции вынуждена экспортировать. Конечно, рынки сбыта для нас очень важны. И в период санкций РФ для нас стала возможностью насытить рынок России новыми товарами и иметь возможность вместе выстраивать новые коридоры поставок наших товаров уже в третьи страны, прежде всего в азиатский вектор. Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома

Сотрудничество в области образования