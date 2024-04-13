Дни Могилевской области торжественно открылись в белорусском павильоне на ВДНХ

Союзные возможности как укрепление экономик Беларуси и России. В белорусском павильоне на ВДНХ торжественно открылись дни Могилевской области. В этот раз ставка на промышленный потенциал и подписание контрактов. О союзной кооперации и региональном сотрудничестве расскажет корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.

Торговый дом МТЗ находится в 50 километрах от Москвы. Сюда приезжает белорусская техника, в основном тракторы и погрузчики, которые обслуживают Центральный федеральный округ России. Это 18 областей - от Брянска до Ярославля. Из-за ухода иностранных компаний с российского рынка в прошлом году объем поставок только этого торгового дома (а всего у МТЗ их 5), увеличился на 20 %.







Представленные модели тракторов - полностью отечественный продукт. Так сказать, общая работа трех белорусских предприятий. Корпус делают в Бобруйске, шины - в Могилеве, а двигатель - Минский моторный завод.



Такие небольшие тракторы в основном используют для работы на городских улицах и в скверах. И в эти дни несколько подобных моделей стоят у белорусского павильона на ВДНХ, где проходят дни Могилевской области, чтобы посетители, а среди них есть и потенциальные покупатели, так сказать, руками ощутили технику, которую производит Бобруйский тракторный завод.



Мы развиваем межрегиональную кооперацию, когда комплектующие, компоненты изделий, продукция переработки взаимно поставляются предприятиям обоих регионов - и Могилевской, и Курской области. Взаимодействуем в части образовательных программ, в части совместной работы строителей. На территории Курской области строится белорусский квартал. Роман Старовойт, губернатор Курской области России

Рядом 4-тонное колесо от Белшины. Бренд очень известный в России. Предприятие производит продукцию не только для автомобилей, автобусов и тракторов, но и для многотонных самосвалов. Именно такие шины везут наши БЕЛАЗы по угольным карьерам Кузбасса.





О союзной кооперации Беларуси и России

Товарооборот с РФ за 3 года с 130 млрд российских рублей увеличился до 230. Самое главное направление - это совместное импортозамещение и локализация производимой продукции. Кстати, прочность резине придает технический углерод. Без него колесо автомобиля не проедет и 100 километров. А производит его компания "Омск Карбон Могилев". Доля российского капитала - 150 млн долларов инвестиций. Это крупнейшее предприятие в странах СНГ, входит в восьмерку мировых производителей с долей рынка 2,5 %.



Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома

И пример такой кооперации представлен прямо на выставке. Можно если не прокатиться, то точно прочувствовать комфорт и удобство. Сегодня Могилевлифтмаш на 90 % белорусско-российский продукт. Уже несколько лет работает совместное предприятие, которое поставляет союзные элеваторы на российский рынок. Это более 30 моделей разной модификации - от грузовых до пассажирских. С уходом западных конкурентов производство увеличилось на 40 %.



О региональном сотрудничестве Беларуси и России



Особый акцент выставки - на межрегиональное сотрудничество. Территориально Могилевская область ближе всего к России. Граничит со Смоленском, Брянском и Курском. Но уже плотно работает и с Дальним Востоком. Как говорится, расстояние не помеха. Главное создать грамотную логистику.



Открыто несколько крупных оптово-распределительных центров, откуда белорусская продукция доставляется дальше по городам и регионам Дальнего Востока. И на примере этих пробных поставок крупные предприятия Могилевской области (в основном поставщики продуктов, сыра, молока, колбас, даже мороженого) стали довозить до Дальнего Востока. Увидели, что экономика получается, увеличение ежеквартальное фактически идет на 20 %. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России





Сегодня все эти продукты питания можно продегустировать в белорусском павильоне на ВДНХ. Представлен даже уникальный кисломолочный продукт, который идеально подходит спортсменам и тем, кто придерживается ЗОЖ.



Александр Киршанков, замдиректора ИООО "Горецкий пищевой комбинат":

Это чемпион по содержанию белка. В перерасчете на 100 г готового продукта в нем находится 30 г сверточного белка. Белорусский павильон на ВДНХ - это идеальная площадка для руководителей государственных и частных компаний. Здесь можно более детально ознакомиться с продукцией белорусских регионов и возможностью российских. Это хорошая возможность для делового общения и заключения контрактов. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России