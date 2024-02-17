Дни Витебской области торжественно открылись на ВДНХ в Москве

В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве сегодня торжественно открылись Дни Витебской области. И сразу же подписано несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами. В каких областях будем создавать совместные проекты?

О культурных и экономических интересах рассказала Дарья Белоусова-Петровская.

Позывные "Славянского базара" сегодня звучалив белорусском павильоне на ВДНХ.Ведь этот фестиваль, как и его неизменный ведущий Владимир Березин, уже более 30 лет - символы прекрасного Витебска.

Я по гражданству россиянин, а в душе я белорус. Беларусь - это Витебск, это "Славянский базар", потому что это как маяк, чтобы не заблудиться во времени и обстоятельствах. Владимир Березин, народный артист России

С Витебской областью связано и имя первого белорусского книгопечатника Франциска Скорины. На станке XVII века он создавал гравюры к своей "Малой подорожной книжице". Сегодня его наследие тоже продолжается, но уже с помощью современных технологий.

Тогда чернила были из натуральных материалов, сейчас мы используем типографскую краску. Тогда гравюры вырезались на дереве, либо каждая буква отливалась из металла, сейчас же есть более современный материал - художественный линолеум. Он легкий, для того чтобы мы могли брать гравюры с собой. Анна Колуженок, старший научный сотрудник художественной галереи г. Полоцка

И, конечно, Витебск открыл миру живописца и графика Марка Шагала, скульптора Заира Азгура и художника-авангардиста, основоположника супрематизма Казимира Малевича. Малевич переехал в Витебск в 1919 году и там вместе с учениками создал творческое объединение УНОВИС (расшифровывается, как "Утвердители Нового Искусства"). В своем творчестве предпочитали простые формы. Вместо пейзажей и лиц изображали яркие квадраты, круги и прямоугольники на белом фоне.

Сегодня супрематические трамваи - визитная карточка Витебска. Именно такие курсировали по городу в 1920-е годы.

Витебская область тесно сотрудничает со многими российскими регионами. Один из самых близких и по духу, и по расстоянию - Псковская область. Товарооборот вырос более чем на 20 %. Развиваем совместные проекты в авиастроении, микроэлектронике, производстве беспилотников.

Витебская область стала для нас пилотной в такой важной теме, как станкостроение. С отдельными российскими регионами уже зарегистрированы предприятия, которые будут производить отдельное оборудование для станочного парка. И в рамках правительственной программы сейчас идет набор проектов, по которым мы будем сотрудничать. Плюс псковский губернатор сегодня верно отметил, что это базовый проект инженерных школ именно в сфере станкостроения. Это отдельный яркий пример новой промышленной политики и конкретного взаимодействия на уровне регионов. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Кстати, в этом году Форум регионов Беларуси и России будут принимать именно Витебск и Полоцк. Поэтому Дни Витебской области на ВДНХ в Москве можно назвать репетицией перед основным стартом. Сегодня подписано сразу несколько соглашений о сотрудничестве, которые скоро превратятся в практические результаты.

Это живые подходы ко всем проектам во всех сферах: образование, наука, культура, промышленность, станкостроение, совместные научные исследования. Говорим про экспорт и торговлю совместную. Тут палитра настолько богатая и разнообразная, что я боюсь что-то упустить. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома