До 70 л молока в сутки: в Узденском районе раскрыли секрет высокой продуктивности коров

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Кто-то продает миру черное золото, а кто-то "белое". И можно еще поспорить, что важнее. В белорусском молоке вся сила продовольственной независимости. Был многолетний сложный путь в борьбе за собственное производство, возможность прокормить себя, независимость от санкций, импорта, геополитики. И сегодня наши буренки дают втрое больше, чем нужно белорусам. А наше молоко знают в 55 странах мира.

Хозяйства то и дело обновляют молочные рекорды. Недавно был установлен новый исторический - среднесуточный надой превысил 20 л от одной коровы. Кто-то скажет, 20 л - легко. Есть немало примеров хозяйств, где смогли достичь большего.

quote Мы доим в среднем на одну корову 38 л. Хотели бы выйти на 42 л на голову в среднем. А отдельные животные у нас дают до 70 и даже больше литров в сутки. Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен"

В Узденском районе свои рекорды. Местное хозяйство "БелИнтерГен" славится успехами в молочном животноводстве. И эта слава определенно дошла до Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он даже приехал посмотреть, как здесь все устроено.

"Фундаментальные вещи для всех общие: кормить, выращивать корма. А изюминка уже в тонкостях", - отметил директор.

Иван Кысса здесь хозяин. Начинал агробизнес на узденской земле в 2013 году с нескольких полуразрушенных зданий и буквально одной буренки. А сегодня "БелИнтерГен" - это большое стадо в 2 тыс. голов, статус племенного центра и наглядный пример, что сельское хозяйство может быть успешным и прибыльным делом.

Как отметил директор, секрет большого молока в трех самых главных составляющих: генетика, кормовой стол и условия содержания. Пастбище и долгие прогулки для животных здесь давно под запретом. Дескать, хорошую экономику на выгуле не получить. Так что буренкам обустраивают комфортные пятизвездочные лежанки. И как бы это ни звучало, в хозяйстве призывают серьезно отнестись к организации досуга.

Иван Кысса:

"Корова должна 12 ч в сутки лежать. Она производит молоко, когда лежит. Чтобы корова лежала 12 ч, люди должны обязательно создать условия. Место для отдыха коровы имеет свои стандарты: 120 см в ширину это стандарт. Мы своим коровам этот стандарт увеличили, сделал 135 см, потому что наши коровы более крупные".

Он добавил, что длина лежки должна быть 270 см. В таких условиях корова будет лежать 12 ч и производить молоко.

К комфорту животных здесь подходит с математической точностью. Если кормовой стол, то минимум 75 см на каждую голову, чтобы буренки не теснились за обедом или ужином. Если размеры помещений, то как минимум 11 м в коньке (так называют расстояние от земли до самой верхней точки крыши), а тут вообще 13 м. Большой объем воздуха, его правильная циркуляция - это тоже важное условие комфорта, и таких нюансов много. Словом, везде нужен точный расчет.

"Фронт водопоения - 10 см на одну голову. Если эти стандарты не выполнять, вы теряете продуктивность, прибыльность, теряете деньги. Это надо всегда иметь в виду", - отметил Иван Кысса.

Он также обозначил, что входит в рацион коров: "Это смесь разных видов кормов: грубых и концентрированных кормов. Туда входит кукурузный силос, сплющенное зерно, сенаж злаковой травы и травы люцерны. Это все перемешивается, туда добавляется рапсовый шрот, льняной шрот. Кстати, компоненты все белорусские. Мы не используем ничего импортного, за исключением микроэлементов". Пропорции, как отметил он, должны быть строгими.

Поля хозяйства - 900 га земли под корма для 2 тыс. голов. Этого хватает, чтобы накосить и заготовить на зиму. Злаковые, бобовые травы, горохо-овсяная смесь и, конечно, царица полей - кукуруза.

А вот зерно злаковых культур в рацион буренок не добавляют: ни пшеницу, ни ячмень, ни рожь. Здесь уверены, что делают все правильно. А состояние животных, их упитанность, качество шерсти всегда подскажут, если что не так.

Малышей в "БелИнтерГен" появляется много. Редкий день, когда совсем без пополнения. Всех новорожденных, как и положено, перемещают в профилакторий. Своего рода детский сад, где малыши проводят почти 61 день своей жизни.

Инна Ипатович, зоотехник ООО "БелИнтерГен-агро":

"Самое важное, когда рождается теленок, сделать все правильно, по технологии. Выпойка, соблюдение вакцинации. Время выпойки тоже очень важно. Мы поим в одно и то же время".

Большая часть малышей - голштины. Порода считается самой молочной. Именно ей принадлежат мировые рекорды продуктивности. Рекордсменки хозяйства дают порядка 70 л в сутки. Все честно, никаких приписок. Каждый литр под строгим контролем умных программ. Они следят и за надоями, и за здоровьем животных, и за движением стада в режиме онлайн.

"Каждое животное идентифицировано, имеет датчики, доильные антенны считывают всю информацию. Затем, когда начинается процесс доения, у оператора выбивается номер животного и количество молока, которое оно дает. Вся эта информация затем синхронизируется с тремя нашими программами. И, соответственно, мы видим все изменения, которые происходят с животными", - рассказал управляющий НПО "Яченка" ООО "БелИнтерГен" Дмитрий Костевич.

На ферме также есть миловидные рыжие буренки - это джерси. Даже совсем взрослые они заметно меньше других пород. Немного уступают голштинам по количеству надоев. Они вторые в мировом рейтинге продуктивности, но по качеству молока им равных нет.

У джерси оно одно из самых вкусных благодаря высокой жирности и содержанию белка.

Поголовье джерси в хозяйстве начиналось с легендарной коровы Муси. Долгожительница по меркам буренок за 11 лет дала большое потомство. И сегодня на ферме живут ее родственники.

Дмитрий Костевич:

"Они очень добродушные, ласковые, любопытные, они везде первые там, где начинается какое-то движение людей, техники. В наших условиях кормления мы можем обеспечить им высокую продуктивность, жирномолочность и белок".

Еще есть айрширская и симментальская породы, мясные абердин ангусская и бельгийская голубая. За всяким большим молоком стоит большая селекционная работа. У "БелИнтерГен" почетный статус племенного центра. Здесь убеждены, за генетикой 70 % успеха в молочном производстве.

"Начиналось все 23 года назад с первых телочек, купленных в Беларуси. Потом покупали эмбрионы за границей: в Канаде, Америке, Германии. Решили заниматься эмбриотрансфером. Покупали самую лучшую генетику, которую можно было на то время найти, подсаживали к коровкам. И получали первых телят-трансплантантов", - обозначила главный зоотехник-селекционер ООО "БелИнтерГен-агро" Анна Яськова.

Иван Кысса:

"Следующая задача - получить здесь не только дочерей, но и великого бычка. И этот бычок уже будет производить семя и сможет давать в год до 50 тыс. потомков в Беларуси. Таким образом, мы сможем влиять на популяцию белорусских коров во всех регионах нашей страны".

Современное ноу-хау позволяет даже запрограммировать пол будущего потомства. Проще говоря, сделать так, чтобы рождалось больше телочек, а не бычков. Логика простая: за девочками молоко, и это хороший доход. Бычков-производителей достаточно и в меньшем количестве. Так что, подсчитав экономику, решили, что телочек нужно даже больше 90 %. И селекционные хитрости позволяют точно соблюдать гендерную формулу уже многие годы. Экспорт продуктивных племенных животных - следующий шаг.

"Эта задача очень серьезная, потому что это престиж страны. Пока мы делаем это в небольшом количестве, но делаем. Производство телок и нетелей на экспорт - это очень рентабельный вид бизнеса. За рубеж белорусские экспортеры сейчас продают племенных животных от 2,5 тыс. до 3 тыс. долларов. А себестоимость гораздо ниже, около 1 тыс. долларов. То есть это очень прибыльный бизнес", - отметил Иван Кысса.

Но пока не хватает своим хозяйствам, "БелИнтерГен" работает под запрос белорусских животноводов. Местные буренки нарасхват.

За развитием селекции имидж Беларуси как сильной аграрной державы, надой уровня мировых стандартов и топовые позиции в экспортных молочных рейтингах. Так что аграрный бизнес может быть прибыльным, если он в умелых и преданных делу руках.