Одно из самых передовых направлений "БКМ Холдинга" - производство трамвайных вагонов для линий метротрама. Об этом рассказал заместитель генерального директора по инновационному развитию холдинга Олег Быцко в "Актуальном интервью".

"Мы выиграли конкурс весной в Челябинске, где трамваи будут эксплуатироваться на линии, где часть маршрута будет проходить на земле, а часть - в подземном тоннеле", - обозначил Олег Быцко.

По его словам, для этого проекта трамвай модели Т856 пришлось серьезно модифицировать. Ключевое отличие нового вагона - две кабины управления, что позволяет эксплуатировать его на линии без разворотных колец.

quote К нему предъявлены повышенные требования безопасности, аналогичные требованиям для метро. Это в первую очередь касается материалов в части пожарной безопасности и систем безопасности, связанных с автоматическим торможением. Олег Быцко

Работа над поставками идет полным ходом. "Уже два вагона находятся в Челябинске, третий вагон на испытаниях и в ближайшее время будет отгружен в Россию. До конца года должны будем поставить 12 вагонов", - уточнил представитель холдинга.

По вместительности новый вагон сопоставим с обычным трехсекционным трамваем - около 66 мест для сиденья. "Максимальное количество мест для сиденья мы установили в зоне низкого пола. Где-то применили классическую для метро компоновку сидений, спинкой к окнам. Все максимально было приближено к требованиям заказчика", - подчеркнул он.

Тема метротрама актуальна и для Беларуси. "Президент поручил проработать этот момент совместно с властями города Минска, сегодня этот вопрос обсуждается. В ближайшее время состоятся соответствующие совещания, где будет определено, в каком направлении двигаться", - резюмировал Олег Быцко.