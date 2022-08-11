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До конца года Беларусь создаст свою портовую мощность на северо-западе России

Беларусь приняла решение по созданию портовой мощности на северо-западе России. Строительство собственной инфраструктуры обсудили сегодня во Дворце Независимости.

Создание белорусских портовых мощностей обсудили во Дворце Независимости

Именно морская логистика сейчас слабое звено в цепочке экспортных поставок. В одни порты белорусские грузы не пускают в нарушение всех международных прав и договоренностей, в других недостаточно мощностей. Сейчас перевалку грузов Беларусь осуществляет через российские терминалы. Президент ранее поручал правительству просчитать все варианты, где еще выгодно построить свои выходы к морю. Причем быстро и с минимальными потерями. Россия открыла для нас двери, это хороший шанс для Беларуси.

У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал: нам уже сегодня нужно грузить. Говорит, любую точку и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от Президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах (вы знаете, где есть свободные мощности) грузить наши грузы.Сегодня каждое предложение правительства рассмотрели в деталях. По одному из них решение принято. Это северо-западный регион России. Проект реализуют до конца года. Другие варианты требуют более глубокой проработки. Беларусь сейчас сотрудничает с девятью российскими портами на разных морях. По итогам полугода мы дополнительно дали около 2 миллионов тонн различных грузов. Для республики действуют особые тарифы, взаимовыгодные для обеих сторон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь разработает контрмеры на незаконные санкции

Вопреки здравому смыслу Литва перекрыла транзит нашим грузам и еще фактически забрала собственность белорусского предприятия. Напомним, Беларуськалий с 2013 года является собственником 30 % акций терминала в Клайпеде. Президент поручил ответить на это беззаконие.

"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - обратился Александр Лукашенко к участникам совещания.

"Отжали", - уточнил премьер-министр Роман Головченко.

"Это не должно безнаказанно пройти, - подчеркнул Президент. - Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали" (речь о санатории "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. - Прим.), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра".

Так, на агрессивные действия экономического толка со стороны недружественных стран Беларусь намерена ответить зеркально, по итогам совещания сообщил журналистам глава правительства.

Наши ответные меры сейчас готовятся. Тоже все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств Республике Беларусь известна, она подсчитана.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Глава правительства заверил, что никаких агрессивных действий с белорусской стороны не будет: "Мы настроены и со всех площадок говорим, что хотим выстраивать цивилизованные торговые, коммерческие отношения. Но если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будем. Как минимум это будут зеркальные решения. Но до последнего будем взывать к голосу разума, если его кто-то услышит".

Фактически нам мешают реализовывать свои коммерческие интересы. По словам Романа Головченко, белорусская сторона уже начала претензионную работу.

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