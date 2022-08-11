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До конца года Беларусь создаст свою портовую мощность на северо-западе России
Беларусь приняла решение по созданию портовой мощности на северо-западе России. Строительство собственной инфраструктуры обсудили сегодня во Дворце Независимости.
Создание белорусских портовых мощностей обсудили во Дворце Независимости
Именно морская логистика сейчас слабое звено в цепочке экспортных поставок. В одни порты белорусские грузы не пускают в нарушение всех международных прав и договоренностей, в других недостаточно мощностей. Сейчас перевалку грузов Беларусь осуществляет через российские терминалы. Президент ранее поручал правительству просчитать все варианты, где еще выгодно построить свои выходы к морю. Причем быстро и с минимальными потерями. Россия открыла для нас двери, это хороший шанс для Беларуси.
У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал: нам уже сегодня нужно грузить. Говорит, любую точку и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от Президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах (вы знаете, где есть свободные мощности) грузить наши грузы.Сегодня каждое предложение правительства рассмотрели в деталях. По одному из них решение принято. Это северо-западный регион России. Проект реализуют до конца года. Другие варианты требуют более глубокой проработки. Беларусь сейчас сотрудничает с девятью российскими портами на разных морях. По итогам полугода мы дополнительно дали около 2 миллионов тонн различных грузов. Для республики действуют особые тарифы, взаимовыгодные для обеих сторон.
Беларусь разработает контрмеры на незаконные санкции
Вопреки здравому смыслу Литва перекрыла транзит нашим грузам и еще фактически забрала собственность белорусского предприятия. Напомним, Беларуськалий с 2013 года является собственником 30 % акций терминала в Клайпеде. Президент поручил ответить на это беззаконие.
"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - обратился Александр Лукашенко к участникам совещания.
"Отжали", - уточнил премьер-министр Роман Головченко.
"Это не должно безнаказанно пройти, - подчеркнул Президент. - Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали" (речь о санатории "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. - Прим.), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра".
Так, на агрессивные действия экономического толка со стороны недружественных стран Беларусь намерена ответить зеркально, по итогам совещания сообщил журналистам глава правительства.
Наши ответные меры сейчас готовятся. Тоже все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств Республике Беларусь известна, она подсчитана.
Глава правительства заверил, что никаких агрессивных действий с белорусской стороны не будет: "Мы настроены и со всех площадок говорим, что хотим выстраивать цивилизованные торговые, коммерческие отношения. Но если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будем. Как минимум это будут зеркальные решения. Но до последнего будем взывать к голосу разума, если его кто-то услышит".
Фактически нам мешают реализовывать свои коммерческие интересы. По словам Романа Головченко, белорусская сторона уже начала претензионную работу.
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