До конца года Беларусь создаст свою портовую мощность на северо-западе России

У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал: нам уже сегодня нужно грузить. Говорит, любую точку и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от Президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах (вы знаете, где есть свободные мощности) грузить наши грузы. Сегодня каждое предложение правительства рассмотрели в деталях. По одному из них решение принято. Это северо-западный регион России. Проект реализуют до конца года. Другие варианты требуют более глубокой проработки. Беларусь сейчас сотрудничает с девятью российскими портами на разных морях. По итогам полугода мы дополнительно дали около 2 миллионов тонн различных грузов. Для республики действуют особые тарифы, взаимовыгодные для обеих сторон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь