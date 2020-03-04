До конца года у каждого района Беларуси будет своя программа развития на 5 лет вперед

Некоторые подходы обсудили сегодня на семинаре представители Минэкономики, парламентарии, эксперты и местная вертикаль. Главное здесь - не общие показатели для всех, а индивидуальный подход с учетом производственного, сырьевого, природного и трудового потенциала.



Это и будет конкурентное преимущество одной территории над другой, даст возможность зарабатывать своей специализацией и ресурсами и развиваться. Ведь сейчас увеличивается дифференциация в развитии регионов. И на такие перекосы нужно реагировать действенными мерами, чтобы и вдали от больших городов создавались новые рабочие места в разных сферах.



Сегодня речь идет о новых центрах экономического роста в малых и больших городах и целевых инвестициях под них. Важны также хорошее транспортное сообщение, современная связь, внедрение новых социальных стандартов, а также работа на удаленке и продвижение местных брендов.



