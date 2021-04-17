До конца следующей недели в Беларуси завершится сев ранних яровых культур. План выполнен на 77 %. Брестские аграрии с задачей уже справились. Завершают кампанию хлеборобы Гродненского и Гомельского регионов. Всего 10 % площадей осталось засеять в Минской области и менее 40 % - в Могилевской. Активно идут работы на Витебщине. Из-за поздней весны там посевная началась позже.



Чем теплее погода, тем быстрее темп работы на полях. В посевной кампании принимают участие 37 тысяч механизаторов, используется 150 тысяч единиц техники.