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До лета количество электробусов на улицах Минска увеличится в 5 раз

Новый дизайн и больше возможностей! Обновление общественного транспорта в столице. В распоряжение автопарков поступило почти 200 новых автобусов, оборудованных кондиционерами. А до лета в 5 раз увеличится количество электробусов на улицах Минска. Парк пополнят 60 таких машин. На предприятии "Белкоммунмаш" завершается подготовка к эксплуатации и новейшей модели электробуса.

Среди первых тест-драйвов электробусов - в том числе и перевозка гостей и болельщиков II Европейских игр. Этим будет заниматься специальная бригада Минсктранса.

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