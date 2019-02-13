До лета количество электробусов на улицах Минска увеличится в 5 раз

Новый дизайн и больше возможностей! Обновление общественного транспорта в столице. В распоряжение автопарков поступило почти 200 новых автобусов, оборудованных кондиционерами. А до лета в 5 раз увеличится количество электробусов на улицах Минска. Парк пополнят 60 таких машин. На предприятии "Белкоммунмаш" завершается подготовка к эксплуатации и новейшей модели электробуса.