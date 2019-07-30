ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

До тысячи машин в год - Бобруйскагромаш заключит контракт на поставку техники в Узбекистан

Об этом сегодня договорились на пленарном заседании І Форума регионов двух стран. Ставка на углубленную кооперацию. Производство разделят на две страны - локализация около 50 %. В целом, сельскохозяйственная техника в среднеазиатской республике пользуется большим спросом. Заказ есть и на белорусские тракторы.



Итогом деловой программы станут межрегиональные соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты на несколько сотен миллионов долларов. По итогам года Беларусь и Узбекистан планируют выйти на товарооборот в полмиллиарда долларов.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все