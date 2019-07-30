До тысячи машин в год - Бобруйскагромаш заключит контракт на поставку техники в Узбекистан

Об этом сегодня договорились на пленарном заседании І Форума регионов двух стран. Ставка на углубленную кооперацию. Производство разделят на две страны - локализация около 50 %. В целом, сельскохозяйственная техника в среднеазиатской республике пользуется большим спросом. Заказ есть и на белорусские тракторы.