Добросовестная торговля и комфортные тарифы в роуминге

О добросовестной работе торговых сетей, цифровых рынках и системе менеджмента качества в компаниях стран ЕАЭС говорили на общественной приемной конкурентного блока Евразийской экономической комиссии. Заседание прошло в онлайн-формате. К диалогу пригласили представителей антимонопольных ведомств, бизнеса и общественных и некоммерческих организаций. Особое внимание - пресечению нарушений на трансграничных рынках и комфортным тарифам в роуминге на территории Евразийского союза. Подготовлен план, где будут прописаны условия, необходимые для снижения стоимости звонков внутри ЕАЭС.



