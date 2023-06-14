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Добрушская бумажная фабрика будет поставлять основу для тетрапака в Россию

Белорусское предприятие будет поставлять основу для тетрапака в Россию. Добрушская бумажная фабрика сумела освоить необходимую технологию проклейки специального картона. Пробные партии уже отгрузили в Россию, Болгарию и Турцию.

В планах белорусского производителя - ежемесячно отгружать по 3 тыс.т сырья подмосковному предприятию, которое ранее принадлежало шведской компании, ушедшей с российского рынка после введения санкций.

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