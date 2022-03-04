Доход биткоин-майнеров в феврале упал на 13 %. Он снижается четвертый месяц подряд, потеряв уже 720 миллионов долларов, и в итоге сегодня находится у отметки в миллиард долларов. Подобный тренд демонстрирует и выручка майнеров Ethereum, эта цифровая монета начала падать после ноября. Тогда она стоила $3,6 млрд, а к февралю ее цена снизилась вдвое.