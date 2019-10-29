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Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят около 5,5 млрд российских рублей

В календаре следующего года 11 союзных программ, 2 проекта и 25 мероприятий. Акцент на развитии научно-технической сферы.

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