3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Доходы республиканского бюджета Беларуси за полугодие составят 43-44 % от годового плана
Доходы республиканского бюджета за полугодие составят 43-44 % от годового плана. Недопоступит чуть более 1 млрд рублей. Цифры приводит министр финансов. По его словам, это связано в первую очередь со снижением поступлений пошлин на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты. Что касается местных бюджетов, то они идут с опережением своих планов, отметил глава профильного ведомства. Дополнительный объем поступлений - около 400 млн рублей относительно аналогичного периода прошлого года.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все