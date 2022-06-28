Доходы республиканского бюджета Беларуси за полугодие составят 43-44 % от годового плана

Доходы республиканского бюджета за полугодие составят 43-44 % от годового плана. Недопоступит чуть более 1 млрд рублей. Цифры приводит министр финансов. По его словам, это связано в первую очередь со снижением поступлений пошлин на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты. Что касается местных бюджетов, то они идут с опережением своих планов, отметил глава профильного ведомства. Дополнительный объем поступлений - около 400 млн рублей относительно аналогичного периода прошлого года.