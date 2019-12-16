Доллар и евро на торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на последних перед выходными торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге установлены такие официальные курсы на сегодня: доллар США - Br2,1008, евро - Br2,347 . Курс российского рубля вырос 3,3592 за 100 российских по Нацбанку сегодня.