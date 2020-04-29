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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на последних торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал. Доллар и евро на последних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели, российский рубль подорожал. На сегодня установлены такие официальные курсы: Доллар США - 2,463. Евро - 2,647. Рубль России - 3,2973 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

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