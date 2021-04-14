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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на торгах во вторник подешевели, российский рубль подорожал. Доллар стоит 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

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