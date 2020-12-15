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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на торгах в понедельник подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля и 7 копеек. И 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских.

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