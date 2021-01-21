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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на торгах в среду подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля и 9 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских.

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