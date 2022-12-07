Доллар и евро вновь укрепились: итоги валютных торгов 7 декабря в Беларуси

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Белорусский рубль сдал позиции к доллару, евро и юаню и укрепился к российскому рублю. Актуальные курсы по Нацбанку: доллар подорожал до 2 рублей 48 копеек. Евро стоит 2,58. За 10 юаней дают 3,53 белорусского рубля, а за 100 российских - 3,94.