Доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел

Доллар и российский рубль на торгах 14 октября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Установлены следующие официальные курсы: доллар США - 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля 2 копейки, и 3,33 стоят 100 российских рублей.