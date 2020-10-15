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Доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел
Доллар и российский рубль на торгах 14 октября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Установлены следующие официальные курсы: доллар США - 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля 2 копейки, и 3,33 стоят 100 российских рублей.
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