Доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел

Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и российский рубль на торгах в понедельник подорожали, евро подешевел. Доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 9 копеек. 3 рубля 55 копеек стоят 100 российских.