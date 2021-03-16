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Доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и российский рубль на торгах в понедельник подорожали, евро подешевел. Доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 9 копеек. 3 рубля 55 копеек стоят 100 российских.
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