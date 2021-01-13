Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и российский рубль на торгах во вторник подорожали, евро подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 3 рубля и 14 копеек. И 3 рубля 48 копеек стоят 100 российских.