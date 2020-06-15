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Курсы валют на 15 июня. Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели

Доллар на последних перед выходными торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели. По итогу на сегодня установлены такие официальные курсы.
Доллар США подорожал 2,3781. Евро снизился 2,689 сегодня. Рубль России также в красном 3,4115 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

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