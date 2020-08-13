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Доллар на торгах БВФБ подорожал, евро и российский рубль подешевели

К новостям валютного рынка: Доллар на торгах 12 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели. Установлены следующие официальные курсы: доллар США 2 рубля 45 копеек, евро 2 рубля 88 копеек и 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.

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