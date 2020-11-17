Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали

Ситуация на валютном рынке. Доллар на сегодняшних торгах подешевел, а европейская и российская валюты ушли вверх. И на это утро: доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля и 3 копейки. И 3 рубля 33 копейки стоят 100 российских.