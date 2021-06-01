Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали

Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар на торгах в понедельник подешевел, евро и российский рубль подорожали. Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 9 копеек. 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.