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Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
Доллар подорожал, евро и российский подешевели. Данные торгов, которые состоялись накануне.
К этому часу доллар Br 2,4587, евро 2,6742, российский рубль Br 3,2922 за 100 российских рублей. К полудню курсы обновятся.
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