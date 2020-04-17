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Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели

Доллар подорожал, евро и российский подешевели. Данные торгов, которые состоялись накануне.
К этому часу доллар Br 2,4587, евро 2,6742, российский рубль Br 3,2922 за 100 российских рублей. К полудню курсы обновятся.

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