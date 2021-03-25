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Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели

Доллар на торгах в среду подорожал, евро и российский рубль подешевели. Итак, доллар стоит 2 рубля 63 копейки, евро - 3 рубля 11 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.

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